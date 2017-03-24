法極右總統候選人閃會蒲亭 俄：很正常

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克里姆林宮今天表示，俄國總統蒲亭在莫斯科會見法國極右派總統候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）是正常之舉，就如同會見其他反對派人物一樣。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「蒲亭在會談一開始就說，俄國準備和所有政黨代表保持聯繫，包括當前領袖及反對派代表。這是正常舉措。」

培斯科夫表示，蒲亭與「許多外國政治人物保持聯繫，這些人正致力未來政治生涯或投身選舉」。

培斯科夫說，這是蒲亭和雷朋首次會面。

俄國「國際傳真社」（Interfax News Agency）報導，蒲亭告訴雷朋，她代表「歐洲政黨快速發展的一方」。

蒲亭和雷朋的會談未事先宣布。

雷朋今天稍早會見俄國國會議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）時並呼籲，加強與俄國合作，以打擊「恐怖主義」。

雷朋今天在克里姆林宮會晤俄羅斯總統蒲亭後表示，她如果當選，將考慮該怎麼做，以迅速取消歐盟對俄羅斯的制裁。歐盟是因為烏克蘭危機，而對俄國施加制裁。

雷朋在莫斯科飯店告訴記者，她這趟俄羅斯行並非意在拉抬自己的當選機會。

法國極右派民族陣線（Front National）黨魁雷朋是呼籲強化與蒲亭之間關係的一干歐洲政治人物之一，並認可2014年俄國自烏克蘭手中併吞克里米亞（Crimea）。（譯者：中央社蔡佳伶）1060324

(中央社)