20年經典好歌數不盡 人人心中都有一首「五月天」

五月天今年成軍20周年，將回到20年的舞台「七號公園」開唱。(圖/本報系資料照)

「亞洲天團」五月天上周在高雄舉辦「人生無限公司」巡演，四天共吸引20萬樂迷「上班打卡」，3月29日恰逢成軍20周年紀念日，五人也決定重返大安森林公園露天音樂台，回到20年前「只有星空、音樂，還有你們」的起點，而這20年來五月天經典神曲多不勝數，不論是國語《人生海海》、《你不是真正的快樂》，又或者是台語《志明與春嬌》、《憨人》，至今仍是演唱會必唱歌曲，為何這些歌曲歷久不衰，因為它訴說著我們的青春與人生。

五月天自1999年正式出道，至今發行9張專輯、4張精選輯和數張演唱會專輯，第一張全創作專輯，就憑著《志明與春嬌》一曲在樂壇打響名號，以新人之姿在當年台北市立體育場，舉辦生平首場大型個唱「第168場演唱會」，多年後阿信更曾在演唱會說過，「當年就是這兩個人陪五月天走遍全台，也是他們讓大家認識五月天」，可見這首歌在五月天20年歌壇生涯佔有舉足輕重的地位，第二張專輯《愛情萬歲》聲勢更驚人，全台更一連舉辦三場「十萬青年站出來」巡迴演唱會，不過隨著團員當兵及出國進修，也舉辦首場巡迴售票演唱會「你要去哪裡」，宣布暫別歌壇兩年，2003年在瑪莎退伍後，更舉辦「天空之城」復出演唱會，吸引四萬歌迷前往朝聖，退伍後聲勢不退反漲，見證五月天破除演藝圈「兵役魔咒」。

五月天退伍後也陸續推出《時光機》、《後青春期的詩》、《第二人生》、《自傳》等六張專輯，更奪下四座金曲獎《最佳樂團》等獎座，自2004年以來舉辦「Final Home 當我們混在一起」演唱會起，直到近年的「諾亞方舟」、「 RE:LIVE JUST ROCK IT」、「人生無限公司」世界巡迴演唱會，售票時創下場場秒殺的紀錄，多次造成網路癱瘓當機，除了創下台灣歌手在世運主場館開唱先例，更陸續征服香港紅勘、日本武道館，就連能容納十萬人潮的北京鳥巢，30萬張票都在瞬間秒殺，也讓五月天再為神話添下新章節，不過一路走來未如表面平順，就連主唱阿信都曾在演唱會說過，「許多人來鳥巢看五月天或許搭了好幾天的車，但五月天到鳥巢開唱，這一路可是走了十年」。

而五月天最迷人之處，莫過於主唱阿信扣人心懸的歌詞，詞彙不走華麗艱澀，卻能字字句句戳進樂迷心坎，訴說的是你我每個階段的故事，聆聽完彷彿讓人能尋獲人生自傳拚圖的缺角，但有人說五月天的歌過於歌頌「夢想」，反而顯得不切實際，但別忘了他們也點出生活中的無奈及悲憤，以下挑選10首五月天歷年經典歌曲，每一首都將喚醒你我心中最深層的那段回憶。

1.志明與春嬌(收錄於1999年《五月天第一張創作專輯》)

五月天《志明與春嬌》MV。(影片/滾石唱片)

《志明與春嬌》，可說是五月天踏入歌壇，第一首問世的台語歌曲，由於曲風偏向抒情搖滾，打破台語歌既有傳統風格，不僅給予歌迷耳目一新的感覺，以經典戲劇人物《志明與春嬌》的愛情故事為出發點，甫推出就讓人印象深刻，雖然已是20年前的老歌，但仍是歌迷心中的不敗經典神曲。

2.憨人(收錄於2000年《愛情萬歲》)

五月天《憨人》MV。(影片/滾石唱片)

《憨人》原意有罵人笨的意思，但在五月天的歌詞中，意思是人做白日夢並沒有錯，但前提是要勇於追求並實現夢想，就如同歌詞所說「心上一個敢字，面對我的夢，我甘願來作憨人」，似乎就描寫五月天的經歷，一路從只有一人觀眾的小PUB，躍升到有十萬人掌聲的鳥巢，而這首充滿正能量的勵志歌曲，適合眾人大合唱的氛圍，也成為演唱會的不敗安可曲。

3.人生海海(收錄於2001年《人生海海》)

五月天《人生海海》MV。(影片/滾石唱片)

這張專輯正巧是五月天告別歌壇兩年的作品，團員由於服兵役及出國進修，必須暫時各分東西，對於未知的未來難免恐懼，因此從歌詞傳達出豁達人生觀，無論成敗至少命運都該自己掌握，就算夢想逝去也該有找回的勇氣，如同歌詞所說「就算真的整個世界把我拋棄，而至少快樂傷心我自己決定，所以我說就讓它去，我知道潮落之後一定有潮起，有什麼了不起」。

4.生命有一種絕對(收錄於2002年《搖滾本事電影原聲帶》)

五月天《生命有一種絕對》MV。(影片/滾石唱片)

這首歌是五月天暫別歌壇兩年，主唱阿信創作的歌曲，演唱會雖鮮少唱到這首歌，不過卻是彩蛋歌曲中，歌迷數一數二期待的夯歌，歌詞主要勉勵如何在有限生命中，如何將人生精采度發揮的淋漓盡致，就像無法達到百分百完美境界，也抱持希望向前邁進。

5. 最重要的小事(收錄於2004年《神的孩子都在跳舞》)

五月天《最重要的小事》MV。(影片/滾石唱片)

年輕時談的是夢想、友情，成長後談的是如何愛人，面臨愛情的種種關卡，對我們而言愛與被愛都是自然反應，無奈有時站在嚮往的愛情面前卻是如此無助，五月天歌詞寫道「世界紛紛擾擾喧喧鬧鬧，什麼是真實，為你跌跌撞撞傻傻笑笑，買一杯果汁」，意味著不管世界如何紛擾，只要能為心愛的人做好一件事，就是彼此最大的幸福與滿足。

6.知足(收錄於2005年《知足 just my pride最真傑作選》)

五月天《知足》MV。(影片/滾石唱片)

此首歌收錄在五月天首張精選輯中，有別於以往要人懷抱夢想，這次是傳達非永久佔有才是擁有，只要曾有過美好片刻即便短暫都已足夠，更要人學會試著放手，即便放手讓人心痛，但不揮別錯的怎能與對的相逢?也算是五月天邁向轉型的分水嶺，也像懵懂無知的過去道別，朝人生下一個階段前進。

7. 倔強(收錄於2006年《為愛而生》)

五月天《倔強》MV。(影片/滾石唱片)

倔強，算是五月天《憨人》的二部曲，歌詞內容一樣是激勵人心，勉勵人朝夢想前進，但不同於《憨人》時期，並非只要持有夢想向前衝即可，此時將有許多現實因素阻擾我們前進的步伐，無需過多在乎外界異樣眼光，在為自己瘋狂一次，畢竟人生只有一次，如同歌詞寫道「我和我最後的倔強，握緊雙手絕對不放，下一站是不是天堂，就算失望不能絕望」。

8.你不是真正的快樂(收錄於2008年《後青春期的詩》)

五月天《你不是真正的快樂》MV。(影片/相信音樂)

當人生追逐到地位、財富、家庭後，遺失的卻是平凡中最垂手可得的「快樂」，如同MV中許多人花錢買「快樂」，只是為了欲蓋彌彰內心的傷痛，所有的笑容都是偽裝的，呼應歌詞所寫「你不是真正的快樂，你的笑只是你穿的保護色」，其實快樂早伴隨左右只是未察覺，也才有了歌詞「我站在你左側，卻像隔著銀河」，五月天阿信演唱到這首歌時，總不忘說「希望大家都能找到真正的快樂」，想必希望能藉此打開禁錮內心靈婚的那把鑰匙。

9.諾亞方舟(收錄於2011年《第二人生》)

五月天《諾亞方舟》MV。(影片/相信音樂)

《諾亞方舟》字面上是描述世界末日到來毀滅性的災難，但其實是要喚醒對社會議題的重視，不論同性婚姻、校園霸凌、洪仲丘案，都是追求法律之前「人人平等」，但阿信一句「讓人類終於變成同類」，無疑就是嘲諷人類總是將弱勢族群當成異類，彼此間才多了無謂鬥爭和欺壓，歌詞最後唱出「勇敢的告別，勇敢地向過去和未來告別，告別每段血緣身份地位 、聰明或愚昧」，意味真正的世界末日，其實全源自於人類自私及歧視。

10.任意門(收錄於2016年《自傳》)

五月天《任意門》MV。(影片/相信音樂)

《任意門》可說道盡五月天成軍20年來的回憶，一切故事起點就從「行天宮後二樓前座那個小房間」開始，歌詞中提到的每個場景都是五月天和歌迷青春時愛恨交織的所在地，「七號公園、無名高地、鳥巢、麥迪遜花園」，更是記錄五月天朝夢想邁進的里程碑，也是歌迷20年來對各項紀錄的見證，雖說這道《任意門》輕易穿梭20年來各記憶點，但歌詞最後仍回到「行天宮後二樓前座那個小房間」，似乎意味著不論到人生何階段，仍要時刻提醒自己「莫忘初衷」。

(專題報導)