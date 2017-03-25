不再是禁忌！瓊瑤臉書交代後事 他們都預約了「美好告別」

知名作家瓊瑤、體育主播傅達仁等，都公開宣布盼能「美好告別」，甚至舉辦生前告別式。(中時資料照片)

隨著醫療科技進步，人類的存活年齡大幅地提高，怎麼來到人世間的問題早有一票專家學者研究，然人生走到盡頭怎麼離開這等關乎身心靈感受的問題，似乎顯得較沒有選擇，安樂死合法化相關法律制定正慢慢進行中，然有進步的是，近代除推廣器捐以外，也鼓勵DNR(Do not resuscitate)，掀起一股生前告別的風潮，知名作家瓊瑤、體育主播傅達仁等，都公開宣布盼能「美好告別」，甚至舉辦生前告別式。

瓊瑤日前突然在臉書貼出一封寫給兒子與兒媳的長信，內容正是交代後事，表示這是她人生中最重要的一封信。(中時資料照片)

知名言情小說作家、影視製作人瓊瑤，即將迎接79歲生日，目前健康狀況無虞的她，日前突然在臉書貼出一封寫給兒子與兒媳的長信，內容正是交代後事，表示這是她人生中最重要的一封信，她提到一篇名為〈預約自己的美好告別〉的文章，內容闡述2年後《病人自主權利法》將實施，病人屆時可以選擇如何死亡，不必仰賴醫生及家屬，瓊瑤感到歡喜，但更希望安樂死合法化，「不過，《尊嚴死》聊勝於無，對於沒有希望的病患，總是邁出了一大步！」。

她發出5點聲明叮嚀孩子，表示無論生什麼重病，她都不動大手術、不送「加護病房」、絕不能插「鼻胃管」，或是任何「管子」都不行，最後再次強調各種「急救措施」也不需要，只要讓她沒痛苦的死去就好，還叮嚀她的「身後事」無須用任何宗教的方式悼念，火化後採花葬方式，不發訃文、不公祭、不開追悼會，更說不設靈堂，不要出殯，盼一切從簡。

黃仲崑自爆右手不自覺地抖，有20餘年，而他的父親就是因為阿茲罕默症併發肺炎過世，因此覺得已步了父親的後塵。(中時資料照片)

資深男星黃仲崑縱橫影視圈30多年，59歲仍滿身健壯肌肉,一直給人陽剛猛男的健美印象，日前竟自爆右手不自覺地抖，有20餘年，他說自己看了很多醫生，都只說不正常放電，而他只能學會和病徵共處，坦言「內心恐懼」，因為他的父親就是因為阿茲罕默症併發肺炎過世，生前還有帕金森氏症，他覺得自己記憶力越來越差，恐怕已經步了爸爸的後塵。

黃仲崑認為阿茲海默症沒藥醫，所以沒去看相關的醫生，只是安慰自己還沒發生「大失憶」現象，坦言已經開始練習面對死亡的感覺，且已跟老婆、兒子交代後事，他說：「「不要告別式，我要樹葬，我在山上有片樹林，我告訴他們我最喜歡的一顆樹，火葬後把骨灰撒在樹下」，感性表示當年沒辦法選擇怎麼來，至少能選擇怎麼離開，想法也跟瓊瑤一樣，希望不要急救，能走得有尊嚴，老婆笑他發神經，他只是深情地說：「在的時候，好好愛我就好了」。

傅達仁去年上書蔡英文總統，盼訂定安樂死法案，並表示願意成為台灣「安樂死」合法首例。(中時資料照片)

今年84歲、跨界體育及電視圈的資深媒體人傅達仁，，在去年12月6日上書蔡英文總統，建議為久病或高齡患不治之症者訂定安樂死法案，並表示願意成為台灣「安樂死」合法首例，盼能推動相關法案的運行，此舉引發各界討論。

傅達仁去年發行自傳《達仁傳奇》，因而趁著機會，將12月27日舉辦的新書發表會，定調為「生前追思會」，廣邀親友及昔日戰友盛竹如、乾兒子李恕權等齊聚一堂，與他一起回憶包含籃球、教練、體育主播、廣播、電視等近一甲子的精采故事，作風相當前衛，這一切都因他這陣子動膽管手術，進出醫院十多次，手術後4個月來爆瘦12公斤，讓他感慨自己因病瘦成人乾，受盡折磨，因而看淡生死，感觸良多，故動念舉辦生前追思會，傅達仁乾兒子李恕權與昔日玉女周子寒特地現場獻唱一曲〈當你老了〉，給他們最愛的傅達仁爺爺，當天眾人臉上淚水與笑容並存，氣氛溫馨感人。

(專題報導)