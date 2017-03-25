爛番茄100％神片 《逃出絕命鎮》賣一天回本登年度驚悚！
好萊塢大作不斷，不過一部低成本的驚悚片《逃出絕命鎮》卻是近來網友熱烈討論的新作！由於該片製作成本僅花了450萬美金（約台幣1.4億元），但上映第一天就賣了1080萬美金的票房，被貼上「一天回本」的大作；但更讓人為之驚艷的，是該片原先在指標網站「爛番茄」上，原先一直是100%新鮮度，直到一位影評給了另一觀點後，才下降成99%新鮮度。
《逃出絕命鎮》是黑人導演喬登皮爾（Jordan Peele）的導演處女作，喬登皮爾最廣為人知的是他與基根麥可凱組成的「黑人二人組」，兩人經常上演搞笑橋段，但喬登皮爾自小就喜歡驚悚恐怖片。
該劇形容的「黑白配」，講述了女主角交了一位黑人男友，她決定帶男友回到家鄉和大夥兒見面，不過男主角越待越不對勁，發現整個小鎮清一色都是白人，就連唯一和他一樣膚色的女傭人也都似乎藏有心事，加上傳聞整個鎮上黑人失蹤的新聞，讓男主角越待越感到害怕。
該片集結恐怖、驚悚又詼諧，以及近來在美國很受關注「種族歧視」問題，讓這部低成本作品一下爆紅，上映一天就回本，且票房成長速度持續攀升！除此之外，《逃出絕命鎮》在爛番茄網站，在上映後，網站高達100%的新鮮度，網友皆大讚全場座無虛席，還有人看完後鼓掌，讓《逃》片成為今年大黑馬。
只是《逃出絕命鎮》原本的保鮮度是100%，等於完全無負評，直到一位影評人Armond White認為該片應該真正要傳遞的問題被貶低了，因此他給了一個負評，導致該片新鮮度變成99%；但因為Armond White過去經常給其他好片負評，因此影迷也見怪不怪了，而該片也將於4月在台上映。
(專題報導)
關鍵字：逃出絕命鎮
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