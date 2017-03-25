《兩岸星期人物》跨越兩岸的「紅寶書」 新東方創始人俞敏洪

大陸著名的新東方教育集團創辦人俞敏洪。（圖/新華社）

提到托福（TOEFL）與GRE留學考試，就不能不提到這號人物- 俞敏洪。北大西語系畢業的他，一手創立新東方學校，並以一本「紅寶書」紅遍台海兩岸，不僅讓他名滿天下，更使新東方的勢力與營收快速拓展，不僅成功在紐約證交所（NYSE）掛牌上市，更逼的美國語言考試主管機關為防堵他而變更考題與制度。讓外界看見，這位大陸英語教學界教父級的人物，他的成長與發跡過程。

俞敏洪，江蘇省江陰人，家中排行老二，有一名姊姊是醫生。考大學之途並不順遂，連考三次後，才在1985年終於考入北京大學西語系就讀。畢業後留校任教，本欲出國留學的他，遇到美國對大陸縮減留學生政策影響，開始與後來合夥人之一的王強，在校外創業辦補習班教學，卻引發北大校方的不滿，俞最終辭去教職而全心投入創業。1993年創立新東方學校，2年後學生爆增至1萬5千多名，並拉攏同學王強和北大教師徐小平加入團隊，形成新東方「三駕馬車」。

新東方創辦人俞敏洪（圖左）與妻子楊桂青（圖右）。（圖/大陸網站照片）

新東方最早的三位合夥人：（從左至右）俞敏洪、徐小平與王強。（圖/搜狐網）

隨著新東方逐漸擴張，身兼總裁與董事長的俞敏洪，也開始將眼光投向海外及更大市場。最終決定在2006年，遠赴美國紐約證券交易所掛牌上市，成為大陸教育事業中首間赴美上市的公司。不滿足於此的他，在公司上市後，開始拓展其事業新領域，與華泰證券董事長盛希泰共創「洪泰基金」，為網路教育的新創計畫提供天使投資的機會，更在2013年接手民辦院校- 北京工業大學耿丹學院。

由俞敏洪編輯的《GRE辭彙精選》，被兩岸學子暱稱為「紅寶書」。（圖/京東書店網站）

新東方在2006年於紐約證交所掛牌上市，成為首間中國教育機構在美上市。（圖/新華社）

新東方的成功，除了他與眾多教師的教學技巧外，還有其龐大的考題資料庫、答題技巧，以及在留學考試取得高分成績的高成功率，尤其是那本由他所編輯的《GRE辭彙精選》，不僅被暱稱為「紅寶書」，深受學子們的支持與喜愛，更成為兩岸有意前往美國留學的學生必備的教材之一。而創業之初三名合夥人的故事，更被陳可辛導演翻拍成電影《中國合夥人》，只可惜三人最終因理念不合而拆夥，王強與徐小平離開了新東方集團。

位於北京市區的新東方總部大樓。（圖/新浪網）

不只在大陸國內擴張，新東方也向海外發展，圖為加拿大的分校。（圖/新浪網）

畢業於北大的俞敏洪，婚姻生活也與母校有關，妻子楊桂青是同校德語系系花，據俞在專訪中自嘲，是他的死纏爛打追求，最終才追到楊桂青並結為連理。對於太座，俞敏洪無論在書裡或專訪中，總是表達出無限地感激。不僅不嫌棄他當年剛起步的窘境，更是他在編寫《GRE辭彙精選》時最大助手與監督。楊桂青曾是新東方的員工，後帶著寶貝女兒移民海外，目前定居於加拿大。

新東方相信未來（湖南大學）—俞敏洪演講

投身於英語教育多年，如今也是民盟政協委員的俞敏洪，對大陸的教育制度總有自己獨到見解。不僅多次在大學演講中，鼓勵學子們要多讀書、多交友並學習自主自立，雖不贊成填鴨式考試教育，但對於貿然廢除高考英語科持大力反對意見。在紐約上市10年後，新東方近日掛上新三板名單，讓這個補教集團再一次成為媒體與網路焦點。

(中時電子報)