神準胎夢！隋棠收栗子生子 六月曝第3胎蔡依林入夢
演藝圈近期喜事連連，許多女星結婚、懷孕生子，而不少準媽媽在懷孕期間睡覺時，做關於胎兒有關的夢，胎夢對期待孩子降臨的父母來說意義非凡。其中女星六月、隋棠和Ella都曾做過胎夢，神準預言更是讓人嘖嘖稱奇。
談到胎夢，不得不提起六月，由於六月之前胎夢神準，每作胎夢必定成真，她在生兒子「Star」和女兒「Shinny」前，都曾作過胎夢，在夢中甚至有明確生產日期、胎兒性別，而當六月近期被問到第三胎時，她透露又做胎夢，這回預產期是明年7月17日，夢中還有蔡依林摸她肚子，連名字都取好，而喜歡小孩的六月不排斥第三胎，也讓外界期待六月早日宣布好消息。
名模隋棠2015年與老公Tony步入禮堂，並在同年8月產下兒子「Max」，而隋棠也曾透露，她夢見有個女人對她說「是男孩」，然後放一顆栗子在她手上，而「送栗子」諧音「送你子」，隨後隋棠果真產下兒子。
Ella（陳嘉樺）結婚結婚4年多，終於懷有和老公賴斯翔愛的結晶，而Ella也曾透露自己做過生男孩的胎夢，陳嘉樺果真懷男寶寶，並預計將在4月生下兒子「勁寶」，成為SHE團體中最早升格當媽的成員。
(專題報導)
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