不去會後悔 南極海上郵輪探險
茫茫白雪急凍空氣，南極是探險家的夢土，也是最能遇見世界最純粹風景的所在，成為美國國家地理雜誌群特別推薦的「一生必訪的地方」。全球郵輪熱，郵輪旅遊能一次玩多國家、用不同視角看世界景點，更能一圓環遊世界夢想，也能前進南北極圈白色大陸，直擊壯觀冰海與冰棚等極地風景，不去會後悔呀～
南極，相較地球赤道是位於如此的遙遠南境，有著艱困險阻的極圈環境，但卻是探險家們的夢土，荒涼而有著壯闊的美麗，在曾踏上那片白色大陸的《夢土南極：在探險家的足跡上，修行》作者就於書中寫道，南極的境土光芒令人屏息不敢逼視，它彷如靜靜凝視著上岸的人群，足以看透人類的心靈深處。
南極大陸近乎澳洲國土的2倍大，遼闊冰原在每年10月底至隔年3月是前往探訪的最佳時刻，正值南半球夏季，是成群南極企鵝最活躍時候也是繁殖季節；其中南極半島的棕懸崖(Brown Bluff)是近距離欣賞企鵝、海豹的角度之一，見識牠們是鍛鍊剛硬的能力、如何克服極地環境、如何壯大。
登陸南極看似夢幻，而當地有處海灣被稱為天堂灣(Paradise Bay)，許多人光聽名字就對它充滿期待；被三面環繞的巨型冰山的峽灣，長年雪山上的無數冰舌從山頂蔓延至海面，冰層便成為南極展現最美姿態的方式，有雪白浮冰、有冰藍晶透，酷寒低溫卻依然散發出誘人向前邁步的魔力。
(中時電子報)
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