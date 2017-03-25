獨》陳珮騏轉貼「虐狗文」又出事 秒刪文認錯

陳珮騏常關注流浪狗議題。（取自臉書）

陳珮騏此次虛心接受指正，也勇於認錯並道歉，值得肯定。（取自臉書）

Cherry拔拔與櫻桃妹。（Cherry拔拔提供）

左邊是貝貝，右邊是櫻桃妹。（Cherry拔拔提供）

黃金獵犬Cherry曾跟著Cherry拔拔到校園宣導動保及生命教育。（Cherry拔拔提供）

演員陳珮騏常在臉書PO出救助流浪動物的訊息，也分享自己救助流浪狗的經歷，日前她在「陳珮騏打氣團 看見真實 看見珮騏」粉絲頁分享「Curry Liu」的貼文，引來長期致力於校園動保生命教育的「Cherry拔拔」廖政輝不滿，認為她分享了「與事實完全不符」的貼文，內容誇張離譜，24日要求陳珮騏及「Curry Liu」撤貼文並道歉，否則提告。

「Curry Liu」的文章中暗指「Cherry拔拔」硬要一隻罹癌的純種犬跟市長跑了兩所學校，「狗死了…今年又找了下一隻純種犬跑了西門國小，然後狗累到當場昏倒，接著又死了…替兩隻老狗覺得很悲哀…可以不要這樣虐待狗嗎？生命教育不應該是熱熱鬧鬧的噱頭或配合行銷市長形象的活動啊」。許多網友留言砲轟「Curry Liu」的發文不厚道，用鍵盤在「Cherry拔拔」的傷口上灑鹽，要求「Curry Liu」公開道歉。

「Curry Liu」24日晚發文回應「動保教育是市政府辦的活動，出席宣傳的又是鄭市長，因此我文章談的是市府辦的動保教育的問題。目前學校因為教育議題太多，必須採融入式教學，動保教育也因此常被併入生命教育、環境教育內。我擔心市府將純種犬塑造成明星犬，對桃園市學童的生命教育會有負面影響；而只談到狗，恐怕也不盡然貼近環境教育的精神。…此文真的無意涉及飼主，但如果飼主讀了覺得不舒服，我也可以理解」。

對此，動保生命教育講師「Cherry拔拔」廖政輝24日說，「Curry Liu」為桃園市動物保護協會祕書長劉盈如，對她這些誣蔑和抹黑的內容及推托之詞，已抹煞他11年來的努力，「這次真的受到很大的傷害，尤其是Cherry和貝貝已經往生，還要被抓出來鞭屍，我下周一一定提告；陳珮騏身為公眾人物，不用查證就盲目轉貼嗎？她不應該散播這樣不實的文章，她既然按了轉發貼文就要負責」。

陳珮騏對廖政輝的控訴，她24日秒刪貼文，隨後在臉書粉絲頁公開道歉，「當時轉發原因是本人認為此文在說明政府行為問題，不曉得該文內容讓Cherry爸爸難過，感覺是批評涉及個人Cherry爸爸認為這篇內容對他為不實傷害，我也才驚覺可能這篇原文我有沒注意仔細的地方，基於本人自去年上課後更深切同理心，很多事物眼見不一定為憑，很多人事物背後或許有許多我不知道的內情，所以早就不再針對個人有所指責或控訴，或僅相信單一方說法。今因查審不足而轉發是我疏忽，故撤刪轉發並發文說明。因細查未逮，造成誤會，深感抱歉」。

出道13年的陳珮騏，雖然常在本土劇中演壞女人，但私下對動物相當有愛心，除了家中有寶貝愛犬之外，近年來投身動物保護，2014年開始陸續加入救援、送養行列。不過她去年曾因在臉書轉貼一篇「虐狗」文章而惹上官司，經士林地方法院審理後，須負起民事責任判賠５萬元。而發文的愛狗人士因未經求證就發文，依妨害名譽判拘役40天，得易科罰金４萬，提醒大眾轉PO文章時也應小心查證，否則容易惹禍上身。

(中時)