備戰斯巴達障礙跑 正妹林珈安頂樓特訓
正妹林珈安將參加5月在高雄進行斯巴達障礙跑，為了備戰這項難度比照軍事等級的賽事，她在自家頂樓設置私人健身空間進行秘密特訓。
2005年創立的「斯巴達障礙跑」（Spartan Race）是全球最大的障礙賽品牌，靈感來自於美國海豹突擊隊斯巴達式的魔鬼訓練，賽事中許多障礙項目更有美軍參與設計，難度完全比照軍事訓練等級，在全球極具知名度。
因為台灣選手參與熱烈，2017年斯巴達障礙跑將首次在5月20日前進高雄，賽事地點旗津場域具山勢起伏與沙灘，增加障礙賽難度。
斯巴達亞太區總經理古德溫（Michael Goodwin）表示，斯巴達障礙跑的亞洲錦標賽不只為曾通過考驗的菁英舉辦，也是一個公開的挑戰賽，目的是讓每個人都知道，無論如何一定可以比今天更好。
這次在高雄進行的斯巴達障礙跑，授權主辦單位力邀有被譽為「最美背脊線條」的高人氣「美力女孩」林珈安擔任此次賽事的活動大使。
從小學習舞蹈的林珈安，平均1天大約運動2到3小時，她說，「我就是喜歡揮灑汗水很熱血的感覺」。
為了斯巴達障礙跑，林珈安在自家頂樓設置私人健身空間，每天訓練時間也提高到約6小時，已經為參加斯巴達障礙跑做好準備，她說，「來吧，沒有過不了的關，拼了」，未來她也考慮參加全長13公里，有25個障礙關卡的Super超級賽。1060325
(中央社)
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