蔡總統參訪網銀國際：電競產業就是體育事業

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蔡總統體驗moLo Sport互動式健身車。（圖／網銀國際提供）

蔡總統親自體驗《英雄聯盟》遊戲。（圖／網銀國際提供）

來自台中的閃電狼職業電競隊勇奪《英雄聯盟》IEM2017全球總決賽冠軍時，蔡英文總統第一時間於臉書發文「世界冠軍，我狼威武」，恭賀閃電狼奪冠，24日蔡總統特別與網銀國際與閃電狼選手相見歡，強調「電競產業就是體育事業！」

蔡總統參訪網銀國際，觀看一段選手練習後，對精彩刺激的遊戲進行節奏深感興趣，也坐下來體驗《英雄聯盟》，由閃電狼中路選手Maple與輔助選手 SwordArT指導操作角色艾希，雖是第一次接觸遊戲，很快的就上手熟悉遊戲節奏，最後成功擊殺敵隊英雄，總統的召喚峽谷初體驗便成功取得首勝。

蔡總統參觀網銀國際研發單位，體驗由網銀國際開發的moLo Sport互動式健身車，隨後與網銀國際進行會談，與會包括立法院副院長蔡其昌、立委、中華民國電子競技運動協會理事長鄭寶清、立委張廖萬堅、台灣電子競技聯盟董事長徐培菁、教育部次長蔡清華、體育署主任秘書王漢忠，就電競與台灣本土遊戲產業相關議題進行意見交換。

蔡總統期望選手在專注電競之餘，也要兼顧人生中的其他發展，並能夠勇於為自己發聲，未來如果有什麼是政府可以協助的，政府很願意提供協助。

「電競產業就是體育事業！」蔡總統向選手宣布，除了電競已經納入「替代役」之外，教育部體育署已經將「電競技藝」納入《運動產業發展條例》業別範圍。

為感謝蔡總統關心電競產業，閃電狼特別贈送整套的週邊商品給總統，包括戰隊外套、應援毛巾等，希望蔡英文總統可以成為閃電狼最有力的「頭號狼粉」。

(中時)