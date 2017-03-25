MLB》姜正浩被拒發美簽 網友譏種族歧視
海盜隊韓籍三壘手姜正浩去年又沾上酒駕，被首爾法院判決緩刑兩年，他至今仍被拒發美簽。顯然他因3度酒駕而聲名狼藉，不僅2017球季成為未知數，也引起網友的口水戰。事實是美國正因總統川普的旅遊禁令而鬧得滿城風雨，部分美媒甚至以「姜正浩被旅遊禁令擋下了」做為標題。
有些美國網友揶揄這是種族歧視，諷刺地說「別讓亞洲人進來，他們會開車輾過你的家人。」「因為亞洲人最愛酒駕。」「饒了姜吧，他又不是墨西哥人。」「誰在乎亞洲人被歧視？我們只會幫穆斯林、黑人和同性戀說話。」也有人挖苦共和黨，「因為我們選出了川普。」「我們容許國內的強暴犯和殺人犯繼續打球。」「快點把城牆蓋好吧。」「酒駕累犯本來就情節嚴重，這很意外嗎？」
姜正浩目前被放在海盜隊的限制名單，代表他是因個人因素而無法報到，這期間他沒有薪水，也不計算大聯盟年資。即使他日後回歸球隊，仍可能會遭到大聯盟的處罰。海盜隊與姜的合約持續到2018年，之後可以用25萬美金將他買斷，他至少還有600萬美金的薪資未領。
※酒後不開車，安全有保障！中時電子報關心您。
(中時電子報)
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