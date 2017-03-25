中職開幕戰好嗨 大魯閣祭出免費代幣＋寶礦力

大魯閣推出慶祝中華職棒開幕戰優惠活動。（圖／大魯閣提供）

等到快天荒地老！終於，中華職棒新球季將在周末於新莊棒球場熱鬧開戰，球迷苦盼將近半年，總算等到棒球季的到來，中華職棒今年將邁入第28個年頭，特別的是，本季將在國內2大金控（中信、富邦）的強勢對壘下揭開序幕！球迷欣賞完精彩的賽事後，可別輕易的將比賽票根丟掉，為什麼？原來憑票根至大魯閣棒壘球打擊場還可享有免費的超值優惠！

3/25開幕戰，富邦悍將將推出年輕小將黃亦志掛帥先發，對上中信兄弟的外籍強投伍鐸，雙方都想在當日為新球季「開胡」，去年緊張刺激的冠軍賽對戰戲碼彷彿再次上演；富邦悍將此次壓出的先發陣容，也是去年奪冠的班底，可說是勢在必得，而中信兄弟方面，今年在洋教頭史耐德的帶領下勵精圖治，劍指新球季的總冠軍，雙方戰火將再度延燒，又再度喚起球迷的「棒球魂」！

大魯閣棒壘球打擊場為了回饋球迷，並號召全民一同支持屬於我們的「國球」，球迷只要憑3/25、26的中職門票票根，即可至全國各大魯閣棒壘球打擊場(台中新時代除外)兌換2枚代幣，還可領取免費《寶礦力水得》乙瓶，不只如此，球迷亦可憑券再享199元加購8枚代幣的超值優惠，讓你開啟熱血的棒球季！

※注意事項：

兌換日期：至2017/3/31止

兌換地點：全國大魯閣棒壘球打擊場（註：台中大魯閣新時代不適用）

(中時電子報)