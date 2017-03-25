中職開幕戰好嗨 大魯閣祭出免費代幣＋寶礦力
等到快天荒地老！終於，中華職棒新球季將在周末於新莊棒球場熱鬧開戰，球迷苦盼將近半年，總算等到棒球季的到來，中華職棒今年將邁入第28個年頭，特別的是，本季將在國內2大金控（中信、富邦）的強勢對壘下揭開序幕！球迷欣賞完精彩的賽事後，可別輕易的將比賽票根丟掉，為什麼？原來憑票根至大魯閣棒壘球打擊場還可享有免費的超值優惠！
3/25開幕戰，富邦悍將將推出年輕小將黃亦志掛帥先發，對上中信兄弟的外籍強投伍鐸，雙方都想在當日為新球季「開胡」，去年緊張刺激的冠軍賽對戰戲碼彷彿再次上演；富邦悍將此次壓出的先發陣容，也是去年奪冠的班底，可說是勢在必得，而中信兄弟方面，今年在洋教頭史耐德的帶領下勵精圖治，劍指新球季的總冠軍，雙方戰火將再度延燒，又再度喚起球迷的「棒球魂」！
大魯閣棒壘球打擊場為了回饋球迷，並號召全民一同支持屬於我們的「國球」，球迷只要憑3/25、26的中職門票票根，即可至全國各大魯閣棒壘球打擊場(台中新時代除外)兌換2枚代幣，還可領取免費《寶礦力水得》乙瓶，不只如此，球迷亦可憑券再享199元加購8枚代幣的超值優惠，讓你開啟熱血的棒球季！
※注意事項：
兌換日期：至2017/3/31止
兌換地點：全國大魯閣棒壘球打擊場（註：台中大魯閣新時代不適用）
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。