查恐襲案 英國大搜捕逮10人
為了追查國會大廈前的恐怖攻擊案，英國警方大動員，不但查閱大批電腦資料，並搜索超過20個地點，逮捕10名跟案件相關的人士，希望找出恐攻嫌犯馬蘇德是如何變得激進並發動這起國會大廈前的恐襲。
倫敦最高反恐官員羅利(Mark Rowley)今天表示，針對這起恐怖攻擊，警方已經完成幾個重大的逮捕行動，至今共拘捕10人到案。雖然案發後警方稱，馬蘇德是單獨一人犯案，這些逮捕行動主要是調查相關人士是否有幫助他或是指導他犯案。
在案發後已被擊斃的嫌犯馬蘇德(Khalid Masood)是一名在英國土生土長的英國人，當局案發後聯繫了3,500名目擊者，並在全國21個地點的搜索行動中沒收2,700個證物，包括電腦以及電子裝置等，將一一過濾，希望找出線索，了解他為何會變成極端分子，又為什麼要發動這起恐怖攻擊。
警方表示嫌犯有多個名字，他在1964年於英格蘭東南部肯特郡出生時，登記名字是Adrian Russell Ajao；除了馬蘇德這個名字，他也使用Adrian Elms，另外還有幾個化名。
(中時電子報)
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