關懷慢城長者   花蓮太子愛心公益協會致贈柺杖傘

贈送拐杖傘給鳳林長者。（楊漢聲翻攝）

花蓮靈霄東嶽宮所屬的花蓮太子愛心公益協會平時以關懷弱勢、布施、行善為主，對於偏鄉長者、學童也特別關心。協會成員在105年特別到豐濱鄉新社國小、靜浦國小致贈偏鄉學童文具，親力親為的善舉，令人十分感動。

24日花蓮太子愛心公益協會到鳳林分局致贈柺杖傘108支，免費提供給鳳林鎮慢城長者使用，希望這些柺杖傘可以輔助長者外出時更加安全，萬一氣侯變化時可以打開變成雨傘十分實用，透過勤區警員協助，將柺杖傘發送給最需要的長者。

(中時)