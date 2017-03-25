英首度公布倫敦恐攻兇嫌照片 10嫌在押

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英國警方今天指出，他們已就發生在國會附近、受伊斯蘭教啟發的恐怖攻擊發動「重要」逮捕行動，並首度公布這次造成4死的恐攻兇嫌照片。

有暴力攻擊前科的52歲英國公民馬樹德（Khalid Masood）22日在西敏橋（Westminster）開車衝撞行人後，遭警方開槍擊斃。

經警方對21處地點進行搜索後，已有10名嫌犯遭拘留。警方主要針對倫敦及中部城市伯明罕（Birmingham），也就是攻擊嫌犯據報的住所，以及該嫌攻擊用車輛租賃處鄰近一帶。

伊斯蘭國組織（IS）宣稱這名釀成英國12年來死傷最慘重攻擊的兇嫌，是他們的「戰士」之一，他們的目標是鎖定以美國為首、打擊聖戰士的聯軍國家，馬樹德這次攻擊就是響應這項要求。（譯者：中央社徐睿承）1060325

(中央社)