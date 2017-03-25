美國會對健保改革投票前 歐股漲跌互見

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投資人關注美國國會對健保改革的投票結果，這項發展被視為川普總統未來推動成長議程的關鍵，在此之前，全球股市走勢不穩，歐洲股市今天漲跌互見。

倫敦FTSE 100指數下跌0.05%，收在7336.82。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.20%，收在12064.27。

巴黎CAC 40指數下跌0.24%，收在5020.90。（譯者：中央社徐睿承）1060325

(中央社)