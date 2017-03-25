大甲媽遶境 多位縣市首長陪同參與起駕典禮

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大甲媽祖遶境活動正式展開，鎮瀾宮現場萬頭攢動（余信賢攝）

大甲媽祖遶境活動正式展開，鎮瀾宮現場萬頭攢動（余信賢攝）

大甲媽祖遶境活動正式展開，鎮瀾宮現場萬頭攢動（余信賢攝）

嘉義縣文觀局長許有仁（左）與大甲鎮瀾宮董事長（右）合影（余信賢攝）

嘉義副縣長吳芳銘（左三）、文觀局長許有仁（左二）、新港鄉長林茂盛（左一）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右二）、立法院長蘇嘉全（右一）在鎮瀾宮辦公室合影（余信賢攝）

一年一度的大甲媽遶境活動在24日晚間11時起駕，現場聚集來自世界各地十餘萬信徒，展開為期九天八夜徒步進香活動，沿途跨越台中、彰化、雲林、嘉義四縣市。

現場有多位縣市首長陪同參與起駕典禮，而嘉義縣則由張花冠縣長指派吳芳銘副縣長代表縣長並由文化觀光局長許有仁陪同參加起駕典禮。

上萬的信徒將大甲鎮瀾宮前擠得水洩不通，在三響起馬炮 大甲媽祖起駕，步出廟門。

大甲媽遶境進香活動為期9天8夜，媽祖鑾轎抵達之處，信眾爭相搶著「稜轎腳」，祈求媽祖保佑平安。24日晚上11點起駕後，25日駐駕彰化市南瑤宮，26日西螺鎮福興宮，27日嘉義新港奉天宮、28日於新港奉天宮舉行祝壽大典，29日西螺福興宮，30日北斗鎮奠安宮，31日彰化市天后宮，4月1日清水區朝興宮，4月2日回駕大甲鎮瀾宮。

(中時)