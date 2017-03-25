美官員：國務卿提勒森月底會見NATO成員

我要評比

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）發言人今天指出，提勒森下週五將與北大西洋公約組織（NATO）成員會面，他之前計劃跳過1項部長級會議。

美國國務院無法證實，這項本月31日在布魯塞爾召開的新會議是否將取代提勒森不打算於4月5、6日參加的年度外長會議。（譯者：中央社徐睿承）1060325

(中央社)