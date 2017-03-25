NBA》三角戰術不管用？尼克愈打愈差

尼克隊波爾金吉斯(右)願意配合三角戰術。(美聯社資料照)

尼克總裁「禪師」傑克生可能很納悶，為什麼教練和球員都不喜歡三角戰術？他的子弟兵費許，也就是前任尼克教頭不願意使用三角戰術而被他開除，現在的荷納塞克不敢公然違抗，但也變著法子繞著彎不去執行三角戰術。

傑克生已經下了軍令，剩餘的球季以及新球季都要服膺三角戰術，並指定以安森尼、羅斯、波爾金吉斯3人為進攻核心。不過除了波爾金吉斯以外，安森尼與羅斯對此都不太樂意。羅斯下季還不確定是否續留尼克，安森尼則暗示他比較喜歡荷納塞克的全場進攻。

「季初我們打得不錯，有一小波的連勝。」安森尼說，「我們原本比較快、比較流暢，後來我們的節奏慢下來了，事實是我們在季中不太容易改變整個系統。」《紐約郵報》指出，安森尼希望荷納塞克能夠堅持原本的戰術，因他比較習慣快節奏打法。顯然安森尼有自己的想法，羅斯又心不在焉，這樣當然打不出成效。

三角戰術是半場進攻，傑克生相信它也能牽制敵隊的攻守轉換，達到強化防守的效果。然而尼克隊改打三角戰術之後，攻守數據依舊低迷，傑克生相信這是因為三角戰術並沒有被徹底落實。三角戰術需要進攻的發起點而不需要有人長期持球，除了內線球員之外，大球星不會喜歡交出球權。

當年傑克生在公牛隊時，向喬丹保證他能繼續當得分王才說服他交出球權。湖人隊布萊恩雖然難以管教，他對戰術的配合度卻很高。紐約媒體當初猜測傑克生會自己兼任總教練，這似乎是要尼克徹底執行三角戰術唯一辦法。在傑克生宣布續留荷納塞克之後，也只能寄望荷納塞克努力說服球員接受三角戰術了。

(中時電子報)