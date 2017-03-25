川習會前 美制裁協助伊朗陸企和陸民

我要評比

就在「川習會」前夕，美國國務院今天公布最新制裁名單，針對協助伊朗發展彈道飛彈計畫的制裁中，有11個外國實體及個人遭制裁，其中，9個中國大陸企業及個人上榜。

國務院稍早公布，根據美國的「伊朗、北韓及敘利亞防擴散法」祭出上述制裁，效期兩年。

伊朗於今年1月底試射中程彈道飛彈後、美國財政部於2月就曾公布一份制裁名單，當時即點名至少2家中資企業及3名大陸參與或提供伊朗飛彈製造的設備、技術採購與貿易。

而國務院這次公布的制裁名單共計涉及10個國家的30個實體及個人，國務院更明白列出，有11個實體及個人就是參與伊朗飛彈計畫的轉移與交付，共有9家中資企業與大陸民眾列至名單上，占制裁名單多數。

其中，寧波新世紀進出口公司（Ningbo New Century Import and Export Company）在財政部日前公布的制裁名單上就榜上有名，這次再度出現在國務院制裁名單上。

另外上榜的中資企業及大陸民眾還包括北京中科電氣有限公司（音譯：Beijing Zhong Ke Electric Co. Ltd.）、大連增華貿易有限公司（音譯：Dalian Zenghua Maoyi Youxian Gongsi）、深圳市亞泰達科技有限公司（Shenzhen Yataida High-Tech Company Ltd）、中技（大連）碳石墨公司（音譯：Sinotech（Dalian）Carbon and Graphite Corporation）、天開科技有限公司（音譯：Sky Rise Technology）及三名大陸籍人士李方偉、Jack Qin與Jack Wang。

李方偉因違反經濟及金融相關法律、早已在美國聯邦調查局（FBI）通緝要犯名單上；而財政部上次的制裁名單中顯示，Jack Qin是寧波新世紀進出口公司員工。

就在美中緊鑼密鼓安排美國總統川普與大陸國家主席習近平預定於4月初的「川習會」前、美國在制裁伊朗彈道飛彈計畫再度開鍘陸企及民眾，再加上北韓局勢緊繃，美中關係目前氛圍，也讓外界更為關注屆時川普與習近平首度會晤的情況。

國務院指出，這些實體及個人轉移敏感物資、讓伊朗持續發展彈道飛彈，而伊朗的彈道飛彈技術擴散，加劇緊張，影響顯著，對區域安全構成重大威脅。

國務院的制裁名單中還有一家北韓企業、勝必貿易公司（音譯：Saeng Pil Trading Corporation）上榜。1060325

(中央社)