美收緊簽證申請 台不受影響

美國總統川普從競選以來便一再強調要對入境美國的人士作嚴格審查，國務院已下令各領館審查簽證申請要從嚴進行。(圖:美聯社檔案照)

川普政府再對簽證政策出招，新規定要求官員對美簽的申請從嚴審查，不過38個免簽證國家不受影響，台灣民眾不用擔心。

紐約時報報導指出，川普政府將對申請旅遊、商務以及探親簽證前往美國的旅客，實施新的安全檢查規定。美國國務卿提勒森(Rex W. Tillerson)已經在上周下令美國各地的使領館官員，要廣泛的提高對簽證申請的檢查。

移民官員分析認為，此舉將導致美簽的拒簽率提高，審批時程也會拉長。

新規定並不適用已經獲准免簽證進入美國的38個國家之旅客，像是澳洲、紐西蘭、日本、南韓等，台灣也在美國免簽證待遇範圍內，因此持中華民國護照的旅客不受影響，仍然照現行規定辦理。

川普先前曾經頒布兩道行政命令，分別限制7個和6個穆斯林國家人士入境美國，不過這兩道行政命令都因法院禁令而被擱置。這次的簽證新規定並不是以總統行政命令的方式頒布，而是負責外交事務的國務卿直接指示下級單位執行。

美國在全世界各地的使領館官員都被要求必須對簽證申請案展開廣泛的審查，已決定申請人對於美國的國家安全是否有危害。新規定增加的審查程序包括詢問申請人更多的問題、對於曾經到過伊斯蘭國IS控制地區的人士，還要強制要求檢查申請人的社交媒體紀錄等。

(中時電子報)