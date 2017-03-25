宜蘭民宅火警 火勢控制無人員傷亡

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宜蘭市城隍街發生住宅火警，消防局派遣宜蘭、員山、壯圍消防分隊前往現場救災。（翻攝照片）

火勢在凌晨2時19分獲得控制，2時25分撲滅。（翻攝照片）

宜蘭縣消防局在今天（25日）凌晨1時58分獲報，宜蘭市城隍街發生住宅火警，出動宜蘭、員山、壯圍消防分隊人車前往現場搶救。

由於火勢延燒，共有3間住宅受到火勢波及，所幸火勢在凌晨2時19分控制，2時25分撲滅，現場無人員傷亡，消防局正了解火警發生原因。

(中時)