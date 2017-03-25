英國恐攻嫌犯近照曝光 同學 ：他很友善

英國國會大廈當地時間22日下午發生恐攻，據報有1名男子開車在通往國會的西敏橋瘋狂衝撞，造成多名行人遭受傷，該男子下車持刀襲擊刺殺國會警察後遭擊斃。根據外媒最新消息指出，當地警方證實，包括襲擊者在內，計有5人死亡40人受傷。警方近日公布嫌犯馬蘇德（Khalid Masood）的近照，可見他皮膚黝黑，且一臉鬍子，而他的身分也被起底，被只是一名英語教師，另有媒體披露馬蘇德的學生照，指他沒有特別的宗教信仰，並熱愛運動、出席派對，和一班青少年無異。他的一名舊同學更現身說法指馬蘇德人十分友善，未料到他會變成殺人魔。

媒體揭露他馬蘇德年輕時照片，顯示他當時身穿校服，與許多同學合照，舊同學受訪得知馬蘇德如今竟發動恐攻，他表示震驚，他說：「他曾經是一名友善的人，對於他日前的所作所為，我實在十分驚訝。」而另外的照片顯示他是校內足球隊的成員，馬蘇德的舊同學受訪時表示：「我們有三至四年時間是好朋友，馬蘇德非常優秀，學業成績不錯，而且球技很好。」

(中時電子報)