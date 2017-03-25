NBA》厄文：騎士隊本季很不平順
衛冕軍騎士隊在季末顯出疲態，防守能力不斷下滑就是明證，連詹姆斯都忍不住點出隊友們太軟弱。主控厄文則表示，本季不能與上季相比，「拿這兩季來比較是不公平的，本季我們非常不順，傷兵接二連三，還有一堆煩心事。」
事實是騎士隊上季季末也不太平順，詹姆斯曾經在中場休息時間丟下隊友，跑去和敵隊的韋德(當時在熱火)有說有笑，還因此被總管葛瑞芬與教練泰隆盧「約談」。詹姆斯後來為了專心備戰季後賽，取消追隨騎士隊的官方推特而引起譁然。厄文也曾因單場繳出33分1助攻，被隊友批評太獨。
上述事件後來都只成了騎士隊冠軍之路旁的點綴，只要拿到冠軍，這一切很快會被人們遺忘。但騎士本季若衛冕失利，累積的矛盾就會被放大檢視。騎士本季諸多煩心事的一部分是來自於勁敵勇士隊的重大升級，讓他們覺得威脅倍增，詹姆斯季中因此不斷放話要球團補強。
不過上季獨強的勇士隊本季也被馬刺隊咬得很緊，對於騎士與勇士而言，例行賽戰績顯然不那麼重要了，他們的目標始終只有季後賽。正如厄文說：「拿本季同期的數據去攀比上季，這種鳥事我才不在乎。沒問題的，我們這3年來已經建立起一個團隊，我們知道該怎麼做。」
(中時電子報)
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