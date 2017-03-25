撤案！共和黨版健保法案票數不足不投了

位於華府的國會山莊。(圖:陳子巖攝)

聯邦眾議院議長賴恩在撤案消息傳出後現身國會山莊共和黨黨團辦公室。(圖:美聯社)

美國總統川普誓言要推翻歐巴馬健保法的行動遭遇重大挫敗。原本延遲到今天投票的共和黨版新健保法法案，因為無法取得足夠的票數而決定撤案，取消周五在聯邦眾議院的投票。

共和黨籍的聯邦眾議院議長賴恩，今天大動作決定將原本延到周五要投票的共和黨新健保法案撤案，也就是取消在眾議院的全院投票，以免因為票數不足無法通過而更難堪。賴恩出面召開記者會表示，「在可預見的將來，美國民眾還是適用歐巴馬健保。」

原定在周四要聯邦眾議院全院表決的新健保法案(American Health Care Act)，昨天因為票數不足而推遲投票，美國總統川普昨天下達最後通牒，下令要在今天(美國當地時間周五)投票，如果不通過就要把焦點轉到其他政策的推動上。

聯邦眾議院今天原定對該法案展開辯論並進行表決，不過共和黨方面仍無法掌握到法案通過所需的218票、也就是過半數的支持，聯邦眾議院議長賴恩在與總統川普會面之後，宣布將法案撤案。

根據CNN報導，賴恩今天跟川普會面，除了告訴他共和黨的得票還不夠讓法案通過的門檻。兩人關鍵對話內容在於這份共和黨版健保法案的所有權，以及如果撤案，川普要負部份還是全部的責任。

CNN引述兩個消息來源指出，賴恩今天向川普提出了掌握到的票數，然後詢問川普希望他怎麼做。消息人士指出，賴恩此舉是希望由川普來擔負做決定的責任，因此將法案命運的主導權交到白宮手上，隨後便傳出共和黨決定撤案的消息。

雖然共和黨目前掌控國會參眾兩院，不過共和黨黨內對法案的內容無法達成共識。在聯邦眾議院表決前夕，掌握40張票的黨內極端保守派自由黨團(House Freedom Caucus)對法案不支持，也成為這次共和黨所提出的歐巴馬健保替代法案挫敗之關鍵因素。

(中時電子報)