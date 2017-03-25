撤案！共和黨版健保法案票數不足不投了
美國總統川普誓言要推翻歐巴馬健保法的行動遭遇重大挫敗。原本延遲到今天投票的共和黨版新健保法法案，因為無法取得足夠的票數而決定撤案，取消周五在聯邦眾議院的投票。
共和黨籍的聯邦眾議院議長賴恩，今天大動作決定將原本延到周五要投票的共和黨新健保法案撤案，也就是取消在眾議院的全院投票，以免因為票數不足無法通過而更難堪。賴恩出面召開記者會表示，「在可預見的將來，美國民眾還是適用歐巴馬健保。」
原定在周四要聯邦眾議院全院表決的新健保法案(American Health Care Act)，昨天因為票數不足而推遲投票，美國總統川普昨天下達最後通牒，下令要在今天(美國當地時間周五)投票，如果不通過就要把焦點轉到其他政策的推動上。
聯邦眾議院今天原定對該法案展開辯論並進行表決，不過共和黨方面仍無法掌握到法案通過所需的218票、也就是過半數的支持，聯邦眾議院議長賴恩在與總統川普會面之後，宣布將法案撤案。
根據CNN報導，賴恩今天跟川普會面，除了告訴他共和黨的得票還不夠讓法案通過的門檻。兩人關鍵對話內容在於這份共和黨版健保法案的所有權，以及如果撤案，川普要負部份還是全部的責任。
CNN引述兩個消息來源指出，賴恩今天向川普提出了掌握到的票數，然後詢問川普希望他怎麼做。消息人士指出，賴恩此舉是希望由川普來擔負做決定的責任，因此將法案命運的主導權交到白宮手上，隨後便傳出共和黨決定撤案的消息。
雖然共和黨目前掌控國會參眾兩院，不過共和黨黨內對法案的內容無法達成共識。在聯邦眾議院表決前夕，掌握40張票的黨內極端保守派自由黨團(House Freedom Caucus)對法案不支持，也成為這次共和黨所提出的歐巴馬健保替代法案挫敗之關鍵因素。
(中時電子報)
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