奇！「夢中減肥法」不運動就能一周減4公斤

「夢中減肥法」標榜只要每天睡滿8小時，加上「三餐都只喝高蛋白的蔬果奶昔」，平均一週可以減下4公斤。（達志影像／shutterstock提供）

現代人普遍外食多，高鹽、高油脂食物吃多總易發胖，然我們都知道肥胖不僅影響外型，對健康更是一大傷害，於是坊間一堆減肥法出籠。然想要瘦得簡單自然其實不男！美國波士頓醫療中心的醫學博士Caroline Apovian提倡的「夢中減肥法」標榜只要每天睡滿8小時，加上「三餐都只喝高蛋白的蔬果奶昔」，平均一週可以減下4公斤，讓你不需節食、不刻意健身也能瘦輕鬆甩肉。

「夢中減肥法（Overnight diet）」顧名思義就是「邊睡邊減肥」，其減肥計畫是以一周為1個單位，但前提是每天需睡滿8小時，且一周中其中1天「三餐都只喝高蛋白的蔬果奶昔」，據研究指出，如能如期做到，平均一周就約能瘦下4公斤。

不節食、不特別運動也能瘦，哪有這麼好的事？當然有！日本美容網站《美BEAUTÉ》介紹了由美國波士頓醫療中心的醫學博士Caroline Apovian提倡、平均一週可以減下4公斤的「夢中減肥法」，只要每天睡滿8小時，就能讓你邊睡邊瘦身！

「夢中減肥法（Overnight diet）」是一種不用特別節食的減肥方式，Caroline Apovian的著書中提到該如何執行「邊睡邊減肥」的計畫：以一週為1個單位，只要保證每天都睡滿8小時，且一週中其中1天「三餐都只喝高蛋白的蔬果奶昔」，做到這點的人平均一週就能瘦下4公斤！

Caroline Apovian博士指出，減肥計畫的第一周首日只喝蔬果奶昔，其作用是先調整個人體質，藉由蔬果降低易使身體脂肪堆積的胰島素，讓身體變成不易變胖。然後之後可攝取魚肉、雞肉等脂肪較低的高蛋白飲食。

「夢中減肥法」重點就是以「高蛋白飲食」為基礎，Caroline Apovian說明，坊間的「減肥節食法」通常不太攝取肉類，以多吃蔬果和穀物為主，長期下來，體重雖能下降，但會導致體內蛋白質不足、新陳代謝惡化，也會讓減肥者易感飢餓，如一旦吃了多些，體重甚至可能回升。

然製作蔬果奶昔時也是有訣竅的，博士建議加入2種水果、3種蔬菜，這樣才能攝取多樣化的營養素。另加入的牛奶最好選擇脫脂牛奶，也可加入蛋白質粉或優格增加蛋白質攝取。

(中時電子報)