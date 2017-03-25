MLB》馬林魚公布開幕戰先發 陳偉殷排第4
馬林魚總教練麥汀利公布了新球季的開幕戰先發，季外由皇家轉來的沃奎茲(Edinson Volquez)將擔任開幕戰先發投手。其餘依次為史崔利(Dan Straily)、寇勒(Tom Koehler)、陳偉殷，第5號先發還未定。
陳偉殷上季是開幕戰的先發投手，但是被老虎隊打得很慘，投5局挨了1發3分砲，失掉5分退場，還遭強襲球擊中，隊友打到延長賽讓他躲過敗投，不過馬林魚最後還是輸掉比賽。那場開幕戰也象徵著陳偉殷不平順的一季，他去年繳出5勝5敗與4.96自責分率的生涯最差成績。
沃奎茲去年在皇家繳出10勝11敗，自責分率5.37。他在本屆經典賽代表多明尼加，複賽對戰委內瑞拉先發4.1局無失分，助隊完封委國，近況不錯，成為開幕戰人選。
史崔利季外以「3換1」從紅人隊加盟，上季14勝8敗、自責分率3.76是生涯最佳成績，他之前被教士隊指定讓渡，加盟紅人之後卻大放異彩，成為可靠的戰力。
在費南德茲去世之後，去年9勝13敗的寇勒成為馬林魚最多勝的投手。
目前已敲定的4人裡只有陳偉殷是左投，前3戰馬林魚在客場對戰國民，陳偉殷則在客場對戰大都會。馬林魚開幕戰將於本地時間4月4日凌晨開打。
(中時電子報)
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