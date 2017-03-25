川普批准基石XL輸油管計畫

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美國總統川普在24日宣布批准連接美國、加拿大兩國的基石XL（Keystone XL）輸油管計畫，稱其將創造就業並提升美國能源安全，推翻前朝歐巴馬政府阻擋該計畫的決定。

川普在橢圓形辦公室正式宣布該決定，估計該工程可創造2.8萬個工作機會，川普說：「今天是美國人就業的好日子，是北美與能源獨立的歷史時刻。」

基石XL輸油管計畫這條長近1,900公里的油管從加拿大輸油到美國墨西哥灣的德州煉油廠，每日估計可運輸83萬桶油。

因為環保因素在2015年12月曾遭歐巴馬封殺，但在川普2017年元月24日就簽署行政命令解禁。

(中時電子報)