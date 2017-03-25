不捨！創立13年！薰衣草森林尖石店 5月吹熄燈號
台灣人喜愛的花園農場休閒景點又要少一處！以自然、芳香，加上浪漫紫色為招牌的「薰衣草森林」新竹尖石店創立13年，昨（24日）在臉書上貼文要在5月關門，因租約到期，地主將收回自營，即將告別這美麗的地方等字。消息一出，讓不少粉絲感到惋惜，直呼不捨，讓遊客放鬆休憩的地方又少一個了！
2001年11月9日，詹慧君、林庭妃兩個女孩為實現夢想，從台中新社創立第一家森林咖啡館「薰衣草森林」，標榜以薰衣草為主的各式加工品，也有香草料理的餐飲、森林咖啡館與紀念品商店等，推廣香草植物栽種入菜，帶動了香草文化與休閒產業，倡導保護環境生態理念，為台灣旅遊注入清新不絕的活水。
繼台中新社店好評後，「薰衣草森林」也拓展了新竹尖石與苗栗明德等處，這些店面也成為台灣中區熱門休憩區，連續幾年入圍台灣百大旅遊景點。「薰衣草森林」這些年來，業務包括休閒農場、餐飲、食品、精油、民宿、婚宴市場等，。甚至還到日本北海道開民宿，薰衣草森林已成為台灣旅遊、文創的品牌指標。
然「薰衣草森林」成立年間也發生過創始新社店2012年10月7日失火，火災損失數百萬元、創辦人之一的詹慧君，於2013年1月14日肺腺癌病逝，享年44歲。
而昨日又傳出，備受遊客好評，成立13年之久的出「薰衣草森林」5月要吹熄燈號，官方臉書於昨日貼文說明，因為租約到期，地主將收回自營，我們即將告別這美麗的地方，謝謝您13年來與我們在此走過的美好旅程勳。
消息一出，讓不少粉絲不捨，然薰衣草森林也表示今年將陸續有新店展開，這些時間大家可以到薰衣草森林新社店、明德店走走。
(中時電子報)
文章來源：「薰衣草森林」Facebook
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