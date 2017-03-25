取消表決 川普撤回健保改革法案

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美國總統川普今天要求聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）在表決前，撤回健保改革法案，此舉意味川普在政治上的一大挫敗。

1名眾議院共和黨人士告訴法新社，「眾院議長在（當地時間）下午3時與總統談話，總統要求議長撤回這項法案。」

川普告訴「華盛頓郵報」，「我們剛撤回法案」。他說，近期內將不會重提這項健保法案。（譯者：中央社徐睿承）1060325

(中央社)