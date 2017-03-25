孫岳澤疑吸金140億元 集團1聲押1交保

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快取寶公司負責人孫岳澤夫婦疑涉違法吸金新台幣140億元，外傳夫妻已倒債「落跑」出境，其中1名成員今天凌晨遭檢方聲押禁見，另1人以50萬元交保。

媒體報導，在台北捷運站設有108個智慧型取貨儲物櫃點，主打線上購物、到捷運站取貨的「快取寶」公司負責人孫岳澤，15日傳出周轉不靈而跳票，外傳夫妻倆已於16日出境。

孫岳澤傳出跳票後，15日曾在臉書發表貼文，說明虧損原因，接著與妻子搭機前往香港，個人臉書也已關閉，目前處於失聯狀態。

由於孫岳澤開出的支票陸續跳票，引起投資者恐慌，台灣嘉義地方法院檢察署以孫岳澤夫婦涉嫌觸犯銀行法吸金罪及中華民國刑法詐欺等罪進行偵辦。

嘉義地檢署主任檢察官林俊良指出，孫岳澤集團涉嫌違法吸金高達140餘億元，承辦檢察官曹合一昨天指揮嘉義市調查站傳喚集團成員黃姓、張姓男子到案。

經檢察官漏夜複訊後，認為黃姓男子涉嫌重大，所犯為重罪，且有串證及湮滅罪證之虞，今天凌晨向嘉義地方法院聲請羈押禁見，另一名張姓男子諭令50萬元交保。

孫岳澤夫婦涉嫌倒債後，10餘名投資者赴嘉義地檢署控告孫岳澤等6人涉嫌偽造有價證券、詐欺罪，並痛罵孫岳澤夫婦14年來欺騙他們投資數十億元，如今一走了之，害他們血本無歸。

檢方表示，由於孫岳澤夫婦尚未到案，將由檢方持續調查，以釐清相關涉案人的涉案情節，同時呼籲被害人勇於提出告訴。

由於孫岳澤倒債波及不少黨政商圈聞人，造成建商、民意代表或民代幕後的金主損失慘重，因此檢調單位也擔心孫岳澤夫婦的安危。1060325

(中央社)