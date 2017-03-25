邁阿密網賽 辛然配首輪勝

詹詠然(左)與辛吉絲在邁阿密網賽首輪又碰上同樣對手。(摘自詹詠然臉書)

詹詠然、辛吉絲組成的女雙搭檔日前殺進印地安泉網賽的決賽，以直落二打敗捷克組合西妮雅可娃(Katerina Siniakova)與荷拉迪卡(Lucie Hradecka)，奪下「辛然配」成軍的首座冠軍。

25日辛然配進軍邁阿密網賽，首戰又碰上相同的對手，擋在她們面前的依然是捷克組合西妮雅可娃與荷拉迪卡。大戰3盤之後，辛然配以5-7、7-5、10-7逆轉搶下勝利，闖過頭關。爭冠失利的西妮雅可娃與荷拉迪卡雖然搶下首盤，但還是不敵默契愈來愈好的辛然配。

(中時電子報)