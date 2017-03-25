孟加拉國際機場外自殺攻擊 IS宣稱犯案

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路透社報導，伊斯蘭國（IS）宣稱孟加拉國際機場外檢查站的自殺炸彈攻擊是他們所為，表示這次攻擊殺害數名警察。

IS在支持者的社群媒體帳戶中聲明，這次攻擊也造成多名警察受傷。

法新社報導，根據觀察聖戰士通訊的國際恐怖主義實體搜尋研究所（SITE Intelligence Group），IS表示是他們犯下孟加拉國際機場外的自殺炸彈攻擊。

警方指出，1名炸彈客在爆炸中死亡，這是自上週以來3次疑似攻擊事件中的第3起，也是IS宣稱的第2起犯案。（譯者：中央社徐睿承）1060325

(中央社)