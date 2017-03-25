信用卡惹禍？73％美國人死時負債約...
美國人愛用信用卡，眾所皆知，由於對財務前景感到更加樂觀，美國民眾更加豪爽地刷信用卡購物。根據之前調查有機構預測，隨著美國消費者信心達到15年來最高，信用卡債務在2017年預計十年來的最高水平。美國信用機構就去年12月的資料進行的調查顯示，超過7成的美國人在死亡時仍有龐大債務未還，平均每人將近6.2萬美元。(約台幣190萬)
根據信用機構Experian的信用網Credit.com調查，2.2億消費者的資料庫中，73%的美國人，包括抵押貸款在內，在死亡時平均欠債61554美元（約190萬台幣），68%都有信用卡債務，比例最高；第二大項為抵押貸款，比例為37%，欠有汽車貸款的為25%，個人貸款的為12%，還有6%欠學生貸款。不包括房貸，平均債務為12,875美元（約40萬台幣）。
據了解，若過世後有足夠的資產還債，債主就能得到還款，家人則得到剩下的錢。不過家人不必對死者的債務負責任。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。