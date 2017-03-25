信用卡惹禍？73％美國人死時負債約...

美國信用機構就去年12月的資料進行的調查顯示，超過7成的美國人在死亡時仍有債務。(圖片取自達志影像)

美國人愛用信用卡，眾所皆知，由於對財務前景感到更加樂觀，美國民眾更加豪爽地刷信用卡購物。根據之前調查有機構預測，隨著美國消費者信心達到15年來最高，信用卡債務在2017年預計十年來的最高水平。美國信用機構就去年12月的資料進行的調查顯示，超過7成的美國人在死亡時仍有龐大債務未還，平均每人將近6.2萬美元。(約台幣190萬)

根據信用機構Experian的信用網Credit.com調查，2.2億消費者的資料庫中，73%的美國人，包括抵押貸款在內，在死亡時平均欠債61554美元（約190萬台幣），68%都有信用卡債務，比例最高；第二大項為抵押貸款，比例為37%，欠有汽車貸款的為25%，個人貸款的為12%，還有6%欠學生貸款。不包括房貸，平均債務為12,875美元（約40萬台幣）。

據了解，若過世後有足夠的資產還債，債主就能得到還款，家人則得到剩下的錢。不過家人不必對死者的債務負責任。

(中時電子報)