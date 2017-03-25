NBA》便宜好用 籃網再留古德溫10天

古德溫賣力表現，籃網隊再度給予他10天短約。(美聯社資料照)

籃網隊「試訓」中的後衛古德溫(Archie Goodwin)表現甚佳，平均上場13.3分鐘就繳出8.7分、3.3籃板、2.7助攻的高效能，讓籃網決定再與他簽下10天合約，這是他第2張10天短約，若他繼續維持水準，可望在籃網打完剩餘球季。

22歲的古德溫是2013選秀首輪第29順位，他在太陽隊3季之後被釋出。季初鵜鶘隊放棄鼠蹊部受傷的後衛史蒂芬生，古德溫因此獲得一紙合約。不料只打了3場比賽，鵜鶘隊就決定不要古德溫，他在鵜鶘只待了短短兩周，再度成為浪人。

籃網3月中找上古德溫，簽了10天短約，他格外珍惜這次的機會。古德溫說：「如果你看我比賽，就會注意到我是非常努力的球員。」總教練艾金生說：「我很欣賞他的體能，他移位的動作很快，我們用得著這樣的人。」

林書豪受傷時，古德溫主要擔任控球後衛。24日古德溫對戰老東家太陽，林書豪復出先發，攻得13分5助攻，古德溫也投4中4攻下12分。由於古德溫是雙能衛，與林書豪不會衝突，還可以成為他的幫手，因此留在籃網的機會也愈來愈大。

(中時電子報)