大陸冷氣團南下 北台灣氣溫降
氣象局表示，今天受大陸冷氣團南下影響，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚也轉涼；華南雲雨區東移，台灣北部及東北部地區有雨，中部、東部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雨。
中央氣象局指出，今天水氣更多，全台都有降雨機率，尤其北部、東北部的降雨會比較明顯，並有較大雨勢發生的機率；溫度方面，大陸冷氣團南下，北部、東北部的溫度會開始下降，其他地區早晚也會轉涼，預計北部、東北部白天的最高溫約攝氏16到18度，到了夜裡之後則會降溫到14、15度左右。
中部及花蓮白天仍有22到25度，夜裡低溫約18度左右，南部、台東影響小，高溫仍有26到30度，低溫約20度上下。
氣象局提醒，今天東北風會增強，台南以北、恆春半島、東半部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門沿海及空曠地區將有8至9級強陣風，並有較大風浪，海邊活動及海上作業請別注意安全。
氣象局表示，今天雲嘉南及高屏地區橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060325
(中央社)
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