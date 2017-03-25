冷氣團報到 周一前全台濕冷、北部低溫13度

大陸冷氣團今（25日）南下，北部低溫下探13度。（本報系資料照）

春天天氣多變化，大陸冷氣團今（25日）南下，北部低溫下探13度，加上華南雲雨南下，周一（27日）前全台濕冷，雖周二（28日）會稍好轉，然預估31日還有波冷空氣南下，這幾天外出仍需做好保暖工作。此外，今日氣象局也針對馬祖發布濃霧特報。

今日氣象局也針對馬祖發布濃霧特報。（圖取自氣象局網頁）

今日起大陸冷氣團南下影響，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚亦轉涼；北部、東半部低溫下探攝氏13度，中南部低溫15～17度。這波冷氣團將持續影響到周二上午，而週日入夜到週一清晨是最冷的時候，由於下雨濕冷，建議外出時以洋蔥式穿著。

此外，今、明（25、26日）兩天華南雲雨區東移，臺灣北部及東北部地區有雨，中部、東部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫雨，外出記得攜帶雨具。

此外， 今日台南以北、恆春半島、東半部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門沿海及空曠地區將有8～9級強陣風，並有較大風浪，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，環保署提醒南投、雲嘉南及橋頭地區橘色提醒（對敏感族群不健康）；另竹山地區紅色警示（對所有族群不健康，宜減少在戶外活動）。

(中時電子報)