遭前男友刺32刀不死 女子嫁當時急救員

多姆嫁給救他一命的急救員希爾，兩人今年成婚。(圖片取自cbsnews)

幫你從鬼門關拉了回來的人，最後成為你生命的的伴侶，就像是電影情節一樣，但卻是真實事件。美國佛羅里達州1名女子多姆（Melissa Dohme）5年前被前男友痛毆、狠刺32刀，幾乎瀕臨死亡，所幸被當時救護員希爾（Cameron Hill）從鬼門關拉回來。過了不久，多姆和希爾相逢，並墜入愛河，在今年有情人終成眷屬。多姆更感性的說：「我遇到他時雖然是生命中最糟糕的時刻，但現在我和他結婚則是最美好的一天。」

25歲的多姆（Melissa Dohme）5年前被前男友狠刺37刀，手掌、手臂、面部及頸部嚴重受創，希爾是當時的救護員，他形容當時看見17年職業生涯中最恐怖的畫面，不過當時他便認為多姆會完全康復且兩人會再見面。

經過一年的復健後，多姆在一次經驗分享會上和希爾再次相遇，兩人馬上墜入愛河。2015年希爾更在棒球場用寫上紅字「嫁給我好嗎？」的棒球，之後單膝跪地和多姆求婚，多姆答應了。

今年3月4日在佛州戴德市一處農場完婚，將近200名親友、當時搶救他的6名消防隊員、救護人員和醫師都在場見證這美好的一刻。

(中時電子報)