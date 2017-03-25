春遊清境農場》天空步道俯看趕羊秀、羊咩咩和新人搶拍婚紗

遠從香港來台的新人和指定要和「清境農場」小羊拍婚紗！（林宜靜 攝）

免出國搭機到歐洲，來清淨農場享受牧野風情！春分剛過，緊接著就是夏日來臨了，怕炎夏酷暑嗎？不妨來南投清境農場一遊！位處高海拔的清境農場來看超Q羊咩咩，不僅「羊咩咩脫衣秀」人氣夯，遠從香港來台的新人和指定要和小羊拍婚紗！另即將在五月開放的「清境天空步道」也同樣精彩，沿途可見合歡群峰山嵐美景、俯看超壯觀的牧羊犬「趕羊秀」！

有「霧上桃源」之稱的清境農場，氣候宜人，景色優美。（林宜靜 攝）

●清境農場大有來頭 蔣經國先生命名

有「霧上桃源」之稱的清境農場，位於雪山山脈的南側，海拔1750公尺，面積757公頃，每年5~9月，平均氣溫15～23度，氣候宜人，景色優美。春天賞花、夏天避暑、秋天賞楓、冬天賞雪，可說是國人登山遊玩的好去處。

清淨農場上的櫻花盛開比美比嬌豔。（林宜靜 攝）

然你可知，「清境農場」過往可不是這個名字呢！由退輔會為安置投效疆場的退除役官兵進行農墾而設立的農場原先名為「見晴農場」，為何後來會改名呢？這可和先總統蔣經國先生有段淵源呢？當時的行政院長蔣經國先生來此時，有感於「清新空氣任君取，境地幽雅是仙居」，所以將見晴農場改名「清境農場」。

遊客開心餵食羊咩咩。（林宜靜 攝）

●歷經九二一強震 清境農場用可愛小羊「光榮崛起」

事實上，清淨也歷經興衰繁榮！1999年「九二一強震」後，南投縣社區一度百廢待興，觀光業也前途渺渺。所幸2001年「清境觀光發展促進會」的成立，帶動清境地區民宿大量發展，清境農場也力求革新，用最可愛的「小羊」當主角，大小朋友民眾可與可愛的綿羊近距離。

超萌小羊開心吃草。（林宜靜 攝）

踏入歐風味十足的青青草原，觀賞著牛羊悠閒漫步其中，一片草原連綿不盡，令人驚豔的是宛若身處於紐西蘭的風光裡。購買飼料後，遊客就能親手餵「羊咩咩」吃點心，別以為小羊懶洋洋，牠們可是很聰明呢！一聞到「點心」味，就會瘋狂地奔向你撒嬌，要你當「羊奴」，把手中那盒飼料讓牠小口享用。

來自香港的新婚夫妻來這度蜜月兼拍婚紗。（林宜靜 攝）

●香港新人遠度來台 指名「清境」小羊同拍婚紗

看著小羊大口滿足地舔著你的手，一副意猶未竟的表情實在好療癒！清境農場的最萌賣點不僅融化國人的心，也是港台、新加坡、南韓旅客的最愛！造訪農場當日，就看到一對來自香港的新婚夫妻來這度蜜月兼拍婚紗，沒有專屬攝影師，新郎新娘就以合歡山雲海、農場大片牧草為背景，加上最Q的小羊當「花童」，拍攝屬於自己的獨特婚紗！

來自香港的新婚夫妻來清境農場度蜜月兼拍婚紗。（林宜靜 攝）

年輕小倆口以自由行方式來台遊山玩水，對身處於多是香港高樓大廈的他們，清境的高山好清新、貪吃的小羊黏TT，不用刻意擺出什麼姿勢，最自然、最幸福的一面，「喀擦一聲」都記錄在這對新人的腦海與相片裡！

「清淨農場」備受遊客好評的「趕羊秀」。（圖取自「清淨農場」Facebook）

除能餵羊咩咩吃零嘴、喝「ㄋㄟㄋㄟ」外，近距離接觸外，清境農場每逢假日表演的羊咩咩脫衣秀，更是親子歡樂的時刻，如果您想看見小羊的激情「露點演出」，現場還有來自紐西蘭的葛蘭夫婦表演拿手絕活─剪羊毛、綿羊拍賣過程等等，國台語都「輪轉」的表演豐富又有趣，總讓大小朋友充滿驚喜，可說是農場歷久不衰的表演活動。

清境農場空中步道，將於5月啟用。（本報系記者廖志晃攝）

●「漫步在雲端」賞群峰 超萌牧羊犬趕羊趣

看牛羊群穿梭眼前，享受心曠神怡的牧野風情外，清境農場最新打卡地「空中步道」預計也在5月開放！號稱全台最長的高架景觀步道斥資了4400萬打造，全長1.2公里，寬2.5公尺、高9公尺，中間還有6座景觀平台，覽穿梭樹冠層、以絕佳視野飽覽台灣高山美景！

清境農場最新打卡地「空中步道」以絕佳視野飽覽台灣高山美景！（林宜靜 攝）

清境空中步使用水泥地面，不是透明的，愛穿裙子的小姐們道不用擔心會走光，對於親子遊或是行動不便之旅客也有無障礙空間設計！走在寬敞步道上，大口呼吸最新鮮的「芬多精」，遠眺望合歡群山及美麗雲海、往下方看則看到大片森林。

清境農場「空中步道」景觀平台的彩繪藝術。（林宜靜 攝）

空中步道下方一隅也是清淨農場裡羊群吃草、休憩的好所在。（林宜靜 攝）

值得一提的是，空中步道下方一隅也是清境農場裡羊群吃草、休憩的好所在！過往這裡是遊客看不到的地方，然現在有了空中步道後，遊客能從上方俯瞰大羊小羊成群的慵懶曬太陽的可愛畫面！

從紐西蘭來台多年的葛蘭也在空中步道下方秀了一段「趕羊秀」。（林宜靜 攝）

話說來台多年的葛蘭也在空中步道下方秀了一段「趕羊秀」，騎著重機哈雷吹著哨子，牧羊犬出動任務，將大批綿羊從山坡上驅趕下山的另一頭。

排列整齊、壯觀景象的「趕羊秀」讓人直呼驚奇。（林宜靜 攝）

排列整齊、壯觀景象讓人直呼驚奇，有些小羊走得比較慢，後頭的羊媽咪還會連忙催促，話說趕羊途中，有隻迷路的小羊走散了，「羊爸爸」葛蘭還抱著小寶貝騎上重機，和羊咩咩和同伴會合呢！

此時春暖花開，清淨農場上的櫻花也盛開比美比嬌豔。（林宜靜 攝）

●陸客減 南投觀光需要國人努力支持

此時春暖花開，清淨農場上的櫻花也盛開比美比嬌豔，映照著大片牧草、可愛群羊，讓人彷彿深處於歐洲農村、紐西蘭小鎮裡，大小朋友在此享受愜意自然時光！然事實上，據農場工作人員透露，近來由於陸客銳減，來此遊客也減少許多。

「清境農場」裡的美麗雲海。（圖取自「清境農場」Facebook）

然號稱無汙染的觀光業最需要的就是遊客們支持，整潔怡人農場需工作人員細心維護、小羊才能在這大口吃點心。國內旅遊業者也和當地觀光業者和協會規劃巴士路線，用最環保經濟、價格又親民的方式暢遊清境農場！

「清淨農場」中備受遊客好評的葛蘭先生拿手絕活─剪羊毛。（翻攝「清淨國民賓館」中資料照 林宜靜 攝）

與羊咩咩愛的接觸後，走訪空中步道賞美景，累了還能到清境國民賓館休息一晚，從展覽館中瞭解清境開拓發展史、大玩羊咩咩娃娃DIY，把可愛小羊帶回家！

清境國民賓館裡大玩羊咩咩娃娃DIY。（林宜靜 攝）

四季都有不同美景的清境值得一再造訪！除造訪農場外，也能選擇住歐式民宿體會小瑞士花園，體力好的朋友也能來場「石門山」百岳冒險！不管是單獨或是情侶、親子遊，清境都有一隅是值得旅人深深體會風景！

四季都有不同美景的清境值得一再造訪！（圖取自「清境農場」Facebook）

「千里之行，始於足下」，現在不妨規劃一趟清境小旅行吧！讓美麗山嵐、耀眼星空、可愛羊咩咩映入你我的心田！

(中時電子報)

「清境農場」裡仰望美麗星空。（圖取自「清境農場」Facebook）