倫敦國會恐攻6人獲釋

最新消息指出，其中6人獲無條件釋放、一名女子獲准保釋，4人仍被扣留。(圖片取自美聯社)

英國倫敦22日發生恐怖攻擊，英國警方查閱大批電腦資料，並搜索超過20個地點，逮捕10名跟案件相關的人士，不過最新消息指出，其中6人獲無條件釋放、一名女子獲准保釋，4人仍被扣留。

針對這起恐怖攻擊，警方公開遭擊斃的凶嫌52歲男子馬蘇德的相片，呼籲民眾提供更多資料，至今共拘捕10人到案。雖然馬蘇德是單獨一人犯案，但警方希望調查相關人士是否有幫助他或是指導他犯案。

情報指出，馬蘇德擁有經濟學士學位，2004年娶疑為中東裔的妻子後，後赴沙烏地阿拉伯教英語，可能在當地受恐怖思想影響，警方案發後聯繫了3千名目擊者，並在全國21個地點的搜索行動中搜索許多證物，包括電腦以及電子裝置等，希望透過蛛絲馬跡來了解歹徒犯案動機。

(中時電子報)