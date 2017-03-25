健保改革法案挫敗 川普：有些意外和失望

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美國總統川普今天對於健保改革法案的挫敗感到「失望」和「有些意外」，這種發展引發外界對他備受讚譽的協議技巧感到質疑。

根據橢圓形辦公室發出的聲明，川普指出他的首個重大立法提案內容「相當、相當好」，但因占多數的共和黨議員意見分歧，而「以很小差距」失敗。

他預期歐巴馬健保將「不復存在」，並矢言迅速將重心轉移至稅務改革上。（譯者：中央社徐睿承）1060325

(中央社)