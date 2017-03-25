籃網作客戰巫師 林書豪將先發

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美國職籃NBA布魯克林籃網隊今晚作客出戰華盛頓巫師隊，籃網台裔球員林書豪將先發，希望能協助球隊拿下三連勝。

林書豪日前扭傷腳踝，昨天傷癒復出，在籃網主場迎戰鳳凰城太陽隊，貢獻13分、5次助攻及3個籃板，助籃網以126比98擊敗太陽，籃網也拿下本季首度連勝。

東區聯盟戰績排名第15的籃網、今晚作客華府，出戰東區聯盟排名第3的巫師，林書豪若能帶領球隊奪勝，將是籃網今年球季的首度三連勝。1060325

(中央社)