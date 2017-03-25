公共財產蘇志燮 粉絲盼他永遠單身

在粉絲殷切期盼下，韓星蘇志燮將於4月2日來到台灣舉辦粉絲會。蘇志燮今年出道20年，魅力、人氣不減，更被粉絲視為「公共財產」，希望他永遠保持單身。

39歲的蘇志燮在出道前是游泳選手，曾多次在比賽奪牌，造就他倒三角的好身材，更因此以模特兒身分出道。早在「小鮮肉」這個名詞誕生之前，就是名符其實的「小鮮肉」代名詞。

出道早期，蘇志燮雖有優異外型，但沒有太多代表性作品，多演出配角，他也擔任過VJ和音樂節目主持人，發展多元。直到2002年，蘇志燮在韓劇「玻璃鞋」演出悲情男二，開始嶄露頭角。

2004年，蘇志燮演出「峇里島的日子」，並與林秀晶主演「對不起，我愛你」，創下近30％超高收視率，讓蘇志燮迅速走紅。劇中誕生許多著名台詞，直到現在仍常在韓綜中出現。劇中林秀晶稱呼蘇志燮為「大叔」，也算是如今「大叔風潮」的引領者。

蘇志燮憑著「對不起，我愛你」包攬當年KBS演技大賞最優秀男子演技獎、最佳人氣獎、最佳網路人氣獎、最佳情侶獎，並奪得第41屆百想藝術大賞最優秀男子演技獎。

該劇主題曲、歌手朴孝信的「雪之花」也成了經典韓劇主題曲，日本女歌手中島美嘉翻唱為「雪花」獲得超高人氣，也成為她最廣為人知的代表情歌。

2008年，蘇志燮和姜至奐合作黑幫題材電影「電影就是電影」，由著名導演金基德編劇，獲得青龍獎最佳新人男演員獎等多項電影獎項，演技再獲肯定。

2009年，蘇志燮演出韓劇「該隱與亞伯」，演技出色；2012年，蘇志燮搭上犯罪題材韓劇熱潮，主演知名編劇金恩熙的作品「幽靈」，探討網路犯罪，收視不俗。

2013年，蘇志燮再與孔曉振主演「主君的太陽」，顛覆過往形象，飾演性格刻薄彆扭卻深情的主君，掀起「主君熱潮」，穩居收視冠軍，演藝事業再攀上高峰。

蘇志燮近期也與黃正民、和宋仲基演出電影「軍艦島」，敘述日本殖民統治朝鮮半島時期，被強制徵調到日本軍艦島（端島）後，拼命嘗試逃走的400多名韓國人的故事 ，預計今年夏天上映。

由於正值日韓因為慰安婦議題關係緊張時期，「軍艦島」主題敏感，據傳許多演員因此卻步，然而，身為有許多日本粉絲的韓流明星，據傳蘇志燮與宋仲基看過劇本後毫不猶豫答應演出。在「屍速列車」當中飾演孔劉女兒的金秀安也參與演出。

除了演技，嗓音低沉的蘇志燮也擁有好歌喉，除了演唱主演韓劇的主題曲，也先後發行過多張單曲，大唱饒舌，參加見面會的粉絲也期待他屆時開金嗓。1060325

(中央社)