3月25日各報頭版要聞

中國時報

●法務部長邱太三：同婚對中南部衝擊大

台灣昨天舉辦了亞洲首場同婚釋憲辯論，法務部長邱太三在憲法法庭表示，同婚的爭議在中南部衝擊很大，社會上對同婚與否還沒有共識，不宜貿然修改，法務部支持同志追求幸福，但同婚修法後會有祖先牌位算「考」還是「妣」的問題，認為民法沒有違憲，不足之處可立專法彌補。

●大甲媽遶境 為台灣祈福

「大甲媽起駕了！」大甲鎮瀾宮媽祖神轎在數萬虔誠信徒簇擁下，24日深夜11點展開9天8夜遶境進香盛事，大甲街道萬頭鑽動、煙火燦空，宛如一座不夜城。蔡英文總統參加祈安大典表示，請大甲媽祖保佑台灣人民團結，不分你我、不分黨派共同打拚。

●提早破產 李逸洋：做白工了

考試院全院審查會23日出爐年改草案，年改會副召集人林萬億表示，如按銓敘部精算報告，公、教退撫基金壽命可從原估民國133年與132年破產，再延5、6年，但考試院版本讓基金更早「爆掉」。他說，考院副院長李逸洋對他說，「若按通過的新版本，很多都做白工了。」

蘋果日報

●被罵翻 茶葉農藥放寬喊卡

衛福部15日一口氣修訂22種農藥在蔬果等農產品殘留容許量，其中「獨步全球」開放氟派瑞成分用於茶葉、並放寬達滅芬容許量等挨轟決策不嚴謹，危害民眾健康，衛福部與農委會昨下午召開專家學者會議討論，原仍決議都放行，但食藥署昨晚9時突發新聞稿宣布，氟派瑞用於茶葉的部分暫緩實施，官員更補充除非民眾接受，否則不會開放氟派瑞用於茶葉。據悉，是因綠委反映、衛福部長陳時中意識到問題，向政院報備後決定喊卡。

●為600萬 富爸砍傷妻女自刎

基隆市昨發生一起夫砍妻女後自刎事件！一名買了保時捷名車、事業經營有成的早餐店老闆，疑因不同意妻子拿600萬元投資，昨早與妻爭吵後，竟持麵包刀砍殺妻子，大女兒勸架也遭砍傷，老闆見妻女倒在血泊中，持刀自刎，鄰居驚見報案，緊急將三人送醫，但妻子仍有生命危險。

●國中女墜車亡 公車門疑故障

新北市前天發生首宗女國中生從公車後門摔出遭輾斃意外，昨家屬質疑車速過快、離心力太大將女學生拋出，而檢警昨檢查車體，發現後門下方曲手螺絲鬆脫，專家認為，螺絲故障可能會讓後門鬆動，但實務經驗最常見的還是氣壓機故障，一旦氣壓不足，「門就像紙糊般脆弱，一推就開」，檢警表示將委託第三單位調查車體狀況，釐清原因。

聯合報

●同婚釋憲案辯論攻防 邱太三考妣說爆爭議

「同性是否能結婚？」憲法法庭昨進行辯論，法務部長邱太三是昨天法庭辯論的焦點人物。他自曝家族成員對修民法納同性婚的疑惑，今年過年祭祖時，有長輩在祠堂問以後祖宗牌位是要寫「考考」還是「妣妣」？邱並聲稱，貿然修法一定會衝擊公共秩序，「在南部更是這樣」。

●涉小學門醜聞 安倍支持率大跌

南韓總統朴槿惠因「閨密門」醜聞遭彈劾下台，日本首相安倍晉三則陷入「森友門」的風暴，妻子安倍昭惠被稱為私立小學的門神，安倍民調大跌十個百分點。國會四個在野黨廿四日要求安倍昭惠到國會作證，安倍斷然拒絕，表示在野黨的要求「很可笑」。

●香港特首選舉 3候選人學會面對公眾

香港回歸近廿年，第五次選特首，這次三位候選人都為香港的選舉創造出很多第一次。其中候選人曾俊華引入台灣選舉造勢模式，以巴士巡遊、萬人集會，面對香港人，也牽引出沸騰民意。

自由時報

●20萬戶社宅沒蓋好 住宅基金先破產

英政府推出八年二十萬戶的社會住宅興辦計畫，本月初行政院拍板核定，主要補助經費是由中央住宅基金負責，預計八年將補助規劃費、利息等經費，高達三○七億餘元；但目前該基金帳上僅一一八億元，未來若全由該基金負責支應，預計五年後基金將先面臨破產窘境。

●日副大臣 公開訪台

日本台灣交流協會今、明兩天在台北舉辦「多彩日本」活動，宣傳日本地方魅力。日本安倍內閣派出總務省副大臣赤間二郎主持今日的開幕典禮，這是台日一九七二年斷交以來，訪台的日本政府最高層級官員。涉外人士表示，此舉顯示台日兩國關係的增溫。

●中國沒品 冰球賽贏球還打台灣隊

二○一七年U18世界冰球錦標賽第三級賽事昨晚在台北小巨蛋開戰，Ａ組皆取得二連勝的台灣和中國，在爭取升級至第二級的關鍵戰役上演全武行。

(中時電子報)