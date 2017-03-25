快取寶負責人疑倒債百億 集團1聲押1交保

快取寶負責人孫岳澤爆財務危機，積欠100多億債務，傳孫岳澤夫婦15日已出境到香港。圖為民眾在捷運站內使用快取寶的情形。（報系資料照 張鎧乙攝）

快取寶負責人孫岳澤疑涉嫌非法吸金倒債上百億，10餘名投資人按鈴控告孫岳澤及李欣潔夫妻等6人涉嫌偽造有價證券、詐欺罪；檢調昨天傳喚富利安股份有限公司董事黃姓男子、張姓男子到案偵訊，今凌晨經由檢察官複訊後，認為黃姓男子涉嫌重大，所犯為重罪，且有串證及湮滅罪證之嫌，向法院聲請羈押，院方凌晨4點裁准羈押禁見，另名張姓男子則以50萬元交保。

10餘名投資人23日下午到嘉義地檢署按鈴控告孫岳澤、李欣潔夫妻及孫母，以及萱萱國際股份有限公司董事長曾國華、富利安股份有限公司董事黃姓男子、張姓男子共6人，他們指控，這6人是同夥串謀非法吸金，這14年來欺騙他們投資高達數十億元，如今人去樓空，害他們血本無歸。

由於孫岳澤夫婦尚未到案，檢方表示將持續調查，並呼籲被害人應勇於提出告訴，以釐清案情。

(中時)