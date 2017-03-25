NBA》林書豪客場拚巫師 半場10分2助攻

林書豪與籃網25日來到華盛頓客場出戰巫師。(美聯社資料照)

(08：12更新)才結束主場跟太陽比賽，籃網25日隨即趕到華盛頓客場出戰巫師，尋求繼續連勝機會，目前豪哥先發打了13分24秒，10投4中、2罰中1，拿10分、2助攻與1籃板，另有1失誤、1犯規，籃網跟巫師打完上半場，暫以21分大幅落後。

(第1節)一開賽林書豪就投進中距離開張，接著兩罰中1，然後快速切入取分，開打不到3分鐘就取5分，幫助籃網打出13比4小高潮，不過巫師馬上還以7比0攻勢，甚至靠著當家控衛沃爾的強大得分破壞力超前，雙方打完首節，巫師31比22領先。

(第2節)擺明不信任板凳的籃網總教練艾金生，次節開始就換先發上陣，仍擋不住巫師打出14比4，落後轉眼來到20分以上，儘管林書豪趕緊投進三分球，且切入上籃止血，仍挽回不了頹勢，打完上半場，籃網42比63落後，艾金生的無厘頭調度鑄下大錯。

(中時電子報)