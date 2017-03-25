孫岳澤集團疑吸金上百億 1人收押禁見

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快取寶公司負責人孫岳澤夫婦疑涉違法吸金新台幣140億元，外傳夫妻已倒債「落跑」出境，其中1名黃姓集團成員今天凌晨遭聲押禁見獲准。

媒體報導，在台北捷運站設有智慧型取貨儲物櫃點、主打線上購物與到捷運站取貨的「快取寶」公司負責人孫岳澤，15日傳出周轉不靈而跳票，外傳夫妻倆已於16日出境。

在孫岳澤開出的支票陸續跳票後，引發投資者恐慌，嘉義地檢署接獲情資，以孫岳澤夫婦涉嫌觸犯銀行法及刑法詐欺等罪偵辦。

嘉義地檢署主任檢察官林俊良指出，檢方昨天傳喚集團成員黃姓、張姓2名男子到案，經漏夜複訊，認為黃姓男子涉嫌重大，且有串證及湮滅罪證之虞，今天凌晨向嘉義地方法院聲請羈押禁見，另一名張姓男子諭令50萬元交保。

遭聲押禁見的黃姓男子，已於凌晨4時由嘉義地方法院裁准。

由於孫岳澤夫婦尚未到案，檢方表示將持續調查，以釐清相關涉案人的涉案情節，並呼籲被害人勇於出面提出告訴。1060325

(中央社)