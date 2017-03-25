法左翼總統候選人稱單身 選他較便宜

法國總統大選將於4月底展開，左翼候選人梅蘭雄公布資產，一邊暗諷其他人財力雄厚，一邊說自己無啥嗜好，唯有書多，而且他單身，沒有第一夫人，會是「比較便宜的總統」。

66歲的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）現任歐洲議會議員，去年發起「不屈法國」（La France Insoumise）運動，為左翼重要政治人物，頗孚眾望。

他曾於2012年競選總統，但在第一輪投票只取得11.1%票數，遭到淘汰。

這屆大選充斥涉及金錢的醜聞，梅蘭雄卻在法國公務生活透明度高級監督單位（HATVP）公布候選人資產前，率先在官方網站上公布自己的資產。

他說，「我沒有受贈的城堡可住，父親也沒有替我創建政黨」，「我沒有雇用過任何家人，沒人因為稅務問題被質疑，我的幕僚也沒在瑞士替別人開戶頭」。

這番話有部分影射其他候選人，例如極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）所屬的民族陣線（FN）是其父創黨，由她接手；右派候選人費雍（Francois Fillon）則因家人受雇為他的國會助理，但疑似坐領乾薪，而被列為正式調查對象。

梅蘭雄公布自己在巴黎市內擁有一間110平方公尺的公寓，他於2014年買下這間公寓時，花了80萬歐元（約新台幣2600萬元），資金來自賣掉之前的房子以及貸款，經過他「具有世界觀的獨到品味的整修」後，現在應該價值83萬7000歐元；他還說「唉，這公寓位於大馬路的紅綠燈邊上，但我已經很滿意了」。

他還有一棟鄉間房子和一些存款，「我存了很多錢，因為歐洲議會的薪水很不錯，也因為我從父母那裡繼承了一些財產，而且我有一些作者版權費，但尤其是因為我沒什麼娛樂和花錢的嗜好，像是衣服、車子或手錶」。

他還坦承有16萬5000歐元負債，總資產為96萬5000歐元。

梅蘭雄接著說，他沒有豪華名車，也沒有普通的車，因為他根本不開車；他不收集名畫，沒有船，也沒有馬，倒是「擁有大約1萬2000本書，是我從14歲就開始累積的」，但他不知道怎麼給書估價。

他最後對選民喊話，如果他當選總統，「由於沒有第一夫人，畢竟我單身，結算下來，我會是一個比較便宜的總統，這可以讓你們省點錢」。1060325

(中央社)