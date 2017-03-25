李晨猛操 范冰冰瘦成閃電告別微胖界！
女星范冰冰向來都不是紙片人身材，但她驕傲自許是「微胖界女神」，粉絲也認為她這樣才是穠纖合度的身形。不過她與李晨交往後，兩人積極運動健身，范冰冰也被說越來越瘦，昨她現身機場時，就被誇「瘦成閃電」！
范冰冰近來不受被廣州「潘金蓮」告上毀壞名譽一事影響，還是開心外出工作，昨在機場被捕獲時，她還是親民合照簽名。但網友關注的是她穿著輕鬆的打扮，看上去瘦了不少，出席活動後，她也放上穿著西裝的照片，整個身形扁了許多，就連雙腿都超級纖細。
據悉范冰冰和李晨交往後，她就會跟著男友健身運動，因此身形才越來越修飾，至於粉絲看到這一幕，也都笑說她徹底告別「微胖界」，更誇到這樣是瘦成「閃電」了。
(中時電子報)
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