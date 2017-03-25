籃網戰巫師 林書豪首節得5分

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美國職籃NBA布魯克林籃網隊今晚客場出戰華盛頓巫師隊，籃網台裔球員林書豪先發首節攻得5分，但籃網暫時以22比31落後。

林書豪在首節結束前不到5分鐘時換下場休息，而比賽一開始時、他率先為球隊攻得2分後、靠對方犯規投2中1，籃網一開始的前3分都是由林書豪攻下。

林書豪日前扭傷腳踝，昨天傷癒復出，在主場迎戰鳳凰城太陽隊，助籃網以126比98擊敗太陽，而今晚如果對巫師能再拿下勝利，將是籃網本季首度三連勝。

籃網今晚作客華府，不少大華府區的台灣僑胞也進場為林書豪打氣，現場不時出現呼喊林書豪英文名字Jeremy的加油聲。1060325

(中央社)